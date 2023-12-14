Ультраправый победитель выборов в Нидерландах сказал, что не поддерживает Путина

Лидер ультраправой Партии свободы, победившей на парламентских выборах в Нидерландах, Герт Вилдерс, который был сторонником Владимира Путина, заявил, что не поддерживает президента РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в парламенте, сообщает RTL Nieuws.

Во время дебатов в парламенте партии VOLT и D66 раскритиковали Вилдерса за его отношение к России, которое, по их мнению, в последние годы было слишком дружественным, в частности они назвали неприемлемым то, что в 2018 году тот появился на публике со значком дружбы РФ и Нидерландов.

"Я максимально дистанцируюсь от всего, что сделал Путин", – сказал он, отметив, что носил значок дружбы, когда был в России, где якобы пытался достичь договоренностей по миграции "в интересах голландцев".

На слова представителя D66 Роба Джеттена о том, что тот "дружит с диктаторами и гордится этим", Вилдерс заявил, что это "абсолютно ложное утверждение".

Ответом лидера ультраправых осталась недовольна Марике Кеккоек из партии VOLT, которая напомнила, что результаты выборов в Нидерландах праздновали на российском государственном телевидении, а также с энтузиазмом отреагировал на них премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"И господин Вилдерс провозглашает, как это невероятно ясно, что он является врагом России. Как это работает?" – сказала она.

На прошлой неделе состоялось первое заседание Палаты представителей Нидерландов после досрочных выборов 22 ноября, на которых победу одержала ультраправая Партия свободы во главе с евроскептиком Гертом Вилдерсом.

Напомним, Партия свободы стала крупнейшей фракцией в нижней палате парламента, получив 37 мест. За ней следует альянс "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) с 25 местами. Народная партия за свободу и демократию действующего главы правительства Марка Рютте, которая пошла на выборы под руководством Дилан Ешильгёз-Зегериус, будет иметь 24 мандата.

Вилдерс остался фактически без шансов сформировать правительство с большинством в парламенте после того, как две крупнейшие партии правого спектра заявили, что не хотят в коалицию с Партией свободы.

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