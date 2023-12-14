Cанду прокоментувала можливе неухвалення самітом ЄС рішення про переговори з Молдовою 

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Молдова прагне якнайшвидше почати переговори про вступ до ЄС, але якщо відповідного рішення на саміті не буде – це ніяк не вплине на курс країни.

Як пише "Європейська правда", її слова наводить Newsmaker.

Увечері 13 грудня Санду прокоментувала можливе негативне рішення саміту, що означатиме, що початок перемовин відкладеться на невизначений термін.

"Півтора року тому усі країни-члени ЄС відкрили двері для Молдови і чітко заявили, що вона може стати членом ЄС. Початок переговорів – це технічний крок. Ми хочемо зробити його якомога швидше. Незалежно від того, ухвалять це рішення цього тижня, через місяць чи два – наш курс не зміниться", – заявила президентка Молдови.

Санду додала, що незалежно від рішення у Кишинева багато "домашньої роботи" для того, щоб реально наблизитися до членства.

"Нам потрібні інституції, які відповідають європейським стандартам. Ми маємо керувати країною за європейським прикладом. Нам потрібно буде підвищити рівень життя наших громадян до рівня життя у ЄС", – зазначила вона.

Зазначимо, Україну та Молдову розглядають у парі в процесах розширення ЄС, тож негативне рішення щодо України означатиме відмову і для Молдови.

Як відомо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан налаштований блокувати рішення щодо України. До нього може приєднатися Австрія, яка висуває умовою відкриття переговорів також з Боснією і Герцеговиною (детально про це - у статті Австро-Угорщина проти України).

За інформацією ЗМІ, високопосадовці у ЄС оцінюють шанси на позитивне рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС у 20-30%.