Санду прокомментировала возможное непринятие саммитом ЕС решения о переговорах с Молдовой

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что Молдова стремится как можно быстрее начать переговоры о вступлении в ЕС, но если соответствующего решения на саммите не будет – это никак не повлияет на курс страны.

Как пишет "Европейская правда", ее слова приводит Newsmaker.

Вечером 13 декабря Санду прокомментировала возможное отрицательное решение саммита, что будет означать, что начало переговоров отложится на неопределенный срок.

"Полтора года назад все страны-члены ЕС открыли двери для Молдовы и четко заявили, что она может стать членом ЕС. Начало переговоров – это технический шаг. Мы хотим сделать его как можно скорее. Независимо от того, примут это решение на этой неделе, через месяц или два – наш курс не изменится", – заявила президент Молдовы.

Санду добавила, что независимо от решения у Кишинева много "домашней работы" для того, чтобы реально приблизиться к членству.

"Нам нужны институты, которые соответствуют европейским стандартам. Мы должны управлять страной по европейскому примеру. Нам нужно будет повысить уровень жизни наших граждан до уровня жизни в ЕС", – отметила она.

Отметим, Украину и Молдову рассматривают в паре в процессах расширения ЕС, поэтому отрицательное решение по Украине будет означать отказ и для Молдовы.

Как известно, премьер Венгрии Виктор Орбан настроен блокировать решение по Украине. К нему может присоединиться Австрия, которая выдвигает условием открытия переговоров также с Боснией и Герцеговиной (подробно об этом – в статье Австро-Венгрия против Украины).

По информации СМИ, высокопоставленные чиновники в ЕС оценивают шансы на положительное решение по переговорам о вступлении Украины в ЕС в 20-30%.