Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну

Багаторічний очільник нідерландського уряду Марк Рютте, який завершує свій мандат на посаді, вважає, що Орбан поступиться і Саміт ЄС досягне згоди щодо України.

Про це він заявив журналістам перед початком саміту повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди"

Марк Рютте пояснив, що його оптимізм ґрунтується на попередньому досвіді. "Поки що нам вдавалося досягнути одностайності, в тому числі щодо Орбана. І я абсолютно впевнений і буду напружено працювати над тим, щоби і сьогодні це сталося", – заявив він.

Орбан не став конкретизувати, яким він бачить майбутнє рішення, але наголосив, що підтримує пропозицію Єврокомісії, яка рекомендувала відкрити переговори з Україною.

Також прем’єр Нідерландів нагадав про розблокування Радою ЄС 10 млрд євро фінансування для Угорщини, сказавши, що це "просто випадковий збіг" із розглядом українських питань на саміті ЄС.

Марк Рютте чекає також на рішення ЄС про фінансову допомогу Україні: "Через розвиток подій у США, де затримка більше через внутрішні причини, а не через Україну – ще важливіше, щоби ми ухвалили це рішення зараз".

Як повідомляла ЄвроПравда, в четвер вранці ключові лідери спробували переконати Орбана у потребі підтримки України. Після цього угорський лідер заявив, що не проти вступу України у ЄС, але "не бачить причин" для переговорів.

Детально про розклад сил у Брюсселі читайте у статті "Австро-Угорщина проти України".