Премьер Нидерландов уверен, что сможет убедить Орбана проголосовать за Украину

Многолетний глава нидерландского правительства Марк Рютте, который завершает свой мандат на посту, считает, что Виктор Орбан уступит и саммит ЕС достигнет согласия по Украине.

Об этом он заявил журналистам перед началом саммита, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды"

Марк Рютте объяснил, что его оптимизм основывается на предыдущем опыте. "Пока что нам удавалось достичь единодушия, в том числе относительно Орбана. И я абсолютно уверен, и буду напряженно работать над тем, чтобы и сегодня это произошло", – заявил он.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не стал конкретизировать, каким он видит будущее решение, но подчеркнул, что поддерживает предложение Еврокомиссии, которая рекомендовала открыть переговоры с Украиной.

Также премьер Нидерландов напомнил о разблокировании Советом ЕС 10 млрд евро финансирования для Венгрии, сказав, что это "просто случайное совпадение" с рассмотрением украинских вопросов на саммите ЕС.

Рютте ждет также решения ЕС о финансовой помощи Украине: "Из-за развития событий в США, где задержка больше по внутренним причинам, а не из-за Украины – еще важнее, чтобы мы приняли это решение сейчас".

Как сообщала "ЕвроПравда", в четверг утром ключевые лидеры попытались убедить Орбана в необходимости поддержки Украины. После этого венгерский лидер заявил, что не против вступления Украины в ЕС, но "не видит причин" для переговоров.

Подробно о раскладе сил в Брюсселе читайте в статье "Австро-Венгрия против Украины".