Уряд Швеції затвердив зимовий пакет допомоги Україні на 124 млн євро

Шведський уряд у четвер затвердив зимовий пакет допомоги Україні на 124 млн євро, про який прем’єр Ульф Крістеррсон оголосив кількома днями раніше.

Про це йдеться у повідомленні представництва Швеції в ЄС у Twitter (X), передає "Європейська правда".

Там наголосили, що Україна бореться за своє виживання, а також за безпеку і свободу Європи.

"Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні уряд Швеції схвалив зимовий пакет для України у розмірі 124 млн євро на цивільну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

У Швеції також наголосили на потребі продовження фінансової підтримки ЄС для України.

"Майбутнє України – в ЄС", – йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, Ульф Крістерссон заявив, що у разі нездатності лідерів ЄС домовитися про фінансову та політичну підтримку України цього тижня на саміті Євроради США, де частина республіканців виступає проти збільшення допомоги Києву, можуть отримати небезпечний сигнал.

Раніше повідомляли, що лідери ЄС, ймовірно, досягнуть домовленості про виділення Україні 50 мільярдів євро, оскільки ця сума надійде в пакеті з іншими грошима, від яких матиме вигоду і Угорщина, яка погрожувала блокуванням цієї допомоги.

За інформацією ЗМІ, високопосадовці у ЄС оцінюють шанси на позитивне рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС, щодо якого угорський прем'єр Орбан найбільш категоричний, у 20-30%.

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