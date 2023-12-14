Правительство Швеции утвердило зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро

Шведское правительство в четверг утвердило зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро, о котором премьер Ульф Кристеррсон объявил несколькими днями ранее.

Об этом говорится в сообщении представительства Швеции в ЕС в Twitter (X), передает "Европейская правда".

Там отметили, что Украина борется за свое выживание, а также за безопасность и свободу Европы.

"Это решающее время для поддержки Украины. Сегодня правительство Швеции одобрило зимний пакет для Украины в размере 124 млн евро на гражданскую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

В Швеции также отметили необходимость продолжения финансовой поддержки ЕС для Украины.

"Будущее Украины – в ЕС", – говорится также в сообщении.

Напомним, Ульф Кристерссон заявил, что в случае неспособности лидеров ЕС договориться о финансовой и политической поддержке Украины на этой неделе на саммите Евросовета, США могут получить опасный сигнал.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС, вероятно, достигнут договоренности о выделении Украине 50 миллиардов евро, поскольку эта сумма поступит в пакете с другими деньгами, от которых будет иметь выгоду и Венгрия, которая угрожала блокированием этой помощи.

По информации СМИ, высокопоставленные чиновники в ЕС оценивают шансы на положительное решение по переговорам о вступлении Украины в ЕС, по которому венгерский премьер Орбан наиболее категоричен, в 20-30%.

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