ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ

Фінський уряд планує сьогодні ухвалити рішення про повторне закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Helsingin Sanomat з посиланням на два незалежні джерела в Кабміні.

За інформацією видання, для цього уряд збереться сьогодні ввечері, щоб ухвалити рішення. Канцлер юстиції ще має висловити свою думку, але політична воля до закриття кордону вже є.

Це рішення пояснюється тим, що Росія знову дозволила шукачам притулку перетинати фінський кордон. За даними HS, підготовка до закриття кордону почалася відразу після того, як два дні тому уряд вирішив відкрити прикордонні пости Нійрала та Ваалімаа.

Раніше у вівторок уряд Фінляндії ухвалив рішення відкрити з 14 грудня до 14 січня два пункти пропуску на кордоні з РФ – Ваалімаа та Нійрала.

Пояснюючи, чому влада відкрила саме ці два пункти, було заявлено, що тим самим люди, які живуть по обидва боки кордону, зможуть відвідувати своїх родичів, водночас ці КПП найбільше підходять для дипломатичних і вантажних перевезень.

Нагадаємо, Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку (детально про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.

Останні два тижні фінсько-російський кордон перетинали лише вантажні потяги.