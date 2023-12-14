СМИ: Финляндия планирует снова полностью закрыть границу с РФ

Финское правительство планирует в четверг принять решение о повторном закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на два независимых источника в правительстве Финляндии.

По информации издания, для принятия решения финское правительство соберется сегодня вечером. Канцлер юстиции еще должен высказать свое мнение, но политическая воля к закрытию границы уже есть.

Это решение объясняют тем, что Россия снова направляет искателей убежища к финской границе. По данным HS, подготовка к закрытию границы началась сразу после того, как два дня назад правительство решило открыть пограничные посты Ниирала и Ваалимаа.

Ранее во вторник правительство Финляндии приняло решение открыть с 14 декабря до 14 января два пункта пропуска на границе с РФ – Ваалимаа и Ниирала.

Объясняя, почему власти открыли именно эти два пункта, он заявил, что тем самым люди, которые живут по обе стороны границы, смогут посещать своих родственников, в то же время эти КПП больше всего подходят для дипломатических и грузовых перевозок.

Напомним, Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища (подробно об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.

Последние две недели финско-российскую границу пересекали только грузовые поезда.