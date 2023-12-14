Британия закрывает въезд израильским поселенцам-экстремистам на Западном берегу реки Иордан

Великобритания ввела запрет на въезд для израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которых обвиняют в притеснениях местного палестинского населения и насилии в отношении него.

Об этом объявил в соцсети Twitter (X) глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что "экстремистские поселенцы, которые выбирают мишенью и убивают палестинских мирных жителей, подрывают безопасность и стабильность как для израильтян, так и для палестинцев".

"Израиль должен принять более решительные меры, чтобы остановить насилие со стороны поселенцев и привлечь виновных к ответственности", – добавил он.

Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.



Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.



We are banning those responsible for… — David Cameron (@David_Cameron) December 14, 2023

По словам главы британского МИД, Британия запрещает въезд ответственным за насилие со стороны поселенцев, чтобы "убедиться, что наша страна не может быть домом для людей, которые совершают эти запугивающие действия".

Великобритания объявила о санкциях на фоне усиления международного внимания к насилию против палестинцев на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели визовые санкции против поселенцев, причастных к недавним нападениям на палестинцев. А Франция предлагает ввести аналогичные меры на уровне Европейского Союза.