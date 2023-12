Британия закрывает въезд израильским поселенцам-экстремистам на Западном берегу реки Иордан

Великобритания ввела запрет на въезд для израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которых обвиняют в притеснениях местного палестинского населения и насилии в отношении него.

Об этом объявил в соцсети Twitter (X) глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что "экстремистские поселенцы, которые выбирают мишенью и убивают палестинских мирных жителей, подрывают безопасность и стабильность как для израильтян, так и для палестинцев".

"Израиль должен принять более решительные меры, чтобы остановить насилие со стороны поселенцев и привлечь виновных к ответственности", – добавил он.

Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.



Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.



We are banning those responsible for…