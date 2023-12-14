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Британия закрывает въезд израильским поселенцам-экстремистам на Западном берегу реки Иордан

Четверг, 14 декабря 2023, 16:38

Великобритания ввела запрет на въезд для израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которых обвиняют в притеснениях местного палестинского населения и насилии в отношении него.

Об этом объявил в соцсети Twitter (X) глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что "экстремистские поселенцы, которые выбирают мишенью и убивают палестинских мирных жителей, подрывают безопасность и стабильность как для израильтян, так и для палестинцев".

"Израиль должен принять более решительные меры, чтобы остановить насилие со стороны поселенцев и привлечь виновных к ответственности", – добавил он.

По словам главы британского МИД, Британия запрещает въезд ответственным за насилие со стороны поселенцев, чтобы "убедиться, что наша страна не может быть домом для людей, которые совершают эти запугивающие действия".

Великобритания объявила о санкциях на фоне усиления международного внимания к насилию против палестинцев на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели визовые санкции против поселенцев, причастных к недавним нападениям на палестинцев. А Франция предлагает ввести аналогичные меры на уровне Европейского Союза.

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Великобритания Израиль санкции