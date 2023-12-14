Латвія закрила доступ до п’яти сайтів з російським пропагандистським контентом

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ у Латвії до п'яти сайтів, що поширюють російський пропагандистський контент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

NEPLP посилається на заяву Ради ЄС про ухвалення обмежувальних заходів у рамках санкцій проти RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook і Katehon, і відповідно вирішила закрити доступ до пов'язаних із цими каналами сайтів lat.rt.rs, rt.rs, m-by.tsargrad.tv, journal-neo.org, katehon.com та їхніх дзеркальних сайтів.

Санкції проти російських каналів є частиною обмежувальних заходів у контексті дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

NEPLP зазначає, що відповідно до закону про національні санкції, встановлені нормативними актами Європейського Союзу, Латвія повинна була відреагувати на доповнення до санкцій.

Рішення NEPLP може бути оскаржене, але це не зупиняє його дію.

Нагадаємо, в лютому Національна рада з електронних ЗМІ Латвії тимчасово обмежила доступ до низки пов'язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ сайтів (здебільшого під блокування потрапили регіональні дзеркала Sputnik і RT) на території Латвії до зняття санкцій Європейського Союзу.

У квітні в Латвії почалася серія судових процесів, у якій фігурують 16 журналістів, що співпрацювали з російськими новинними порталами Sputnik і Baltnews та звинувачуються в порушенні санкцій Європейського Союзу.