Латвия закрыла доступ к пяти сайтам с российским пропагандистским контентом

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ в Латвии к пяти сайтам, распространяющим российский пропагандистский контент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

NEPLP ссылается на заявление Совета ЕС о принятии ограничительных мер в рамках санкций против RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook и Katehon, и соответственно решила закрыть доступ к связанным с этими каналами сайтам lat.rt.rs, rt.rs, m-by.tsargrad.tv, journal-neo.org, katehon.com и их зеркальным сайтам.

Санкции против российских каналов являются частью ограничительных мер в контексте действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

NEPLP отмечает, что в соответствии с законом о национальных санкциях, установленные нормативными актами Европейского Союза, Латвия должна была отреагировать на дополнение к санкциям.

Решение NEPLP может быть обжаловано, но это не останавливает его действие.

Напомним, в феврале Национальный совет по электронным СМИ Латвии временно ограничил доступ к ряду связанных с российскими пропагандистскими СМИ сайтов (в основном под блокировку попали региональные зеркала Sputnik и RT) на территории Латвии до снятия санкций Европейского Союза.

В апреле в Латвии началась серия судебных процессов, в которой фигурируют 16 журналистов, сотрудничавших с российскими новостными порталами Sputnik и Baltnews и обвиняемых в нарушении санкций Европейского Союза.