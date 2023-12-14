"Укренерго" стане повноправним членом мережі операторів електроенергії Європи

Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) в четвер, 14 грудня, повідомила про надання повноправного членства українському оператору "Укренерго" з наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі ENTSO-E.

Асамблея ENTSO-E у четвер схвалила рішення про надання "Укренерго", оператору системи передачі електроенергії України, статусу повноправного члена з 1 січня 2024 року. "Укренерго" стане 40-м членом мережі.

"Приєднання "Укренерго" до асоціації підкреслює прагнення ENTSO-E зміцнювати співпрацю між операторами системи передачі на загальноєвропейському рівні задля підвищення безпеки, стійкості та надійності об'єднаної енергосистеми", – йдеться в пресрелізі.

Співпраця "Укренерго" та ENTSO-E почалась із 2017 року. Український оператор у квітні 2022-го став членом-спостерігачем мережі.

У листопаді ENTSO-E оголосила про успішне завершення синхронізації з Україною після виконання "Укренерго" ключових технічних вимог, необхідних для забезпечення постійного з'єднання енергосистем континентальної Європи та України.

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E налічує 39 операторів, які відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої об'єднаної електричної мережі у світі.

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