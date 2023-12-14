"Укрэнерго" станет полноправным членом сети операторов электроэнергии Европы

Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в четверг, 14 декабря, сообщила о предоставлении полноправного членства украинскому оператору "Укрэнерго" со следующего года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе ENTSO-E.

Ассамблея ENTSO-E в четверг приняла решение о предоставлении "Укрэнерго", оператору системы передачи электроэнергии Украины, статуса полноправного члена с 1 января 2024 года. "Укрэнерго" станет 40-м членом сети.

"Присоединение "Укрэнерго" к ассоциации подчеркивает стремление ENTSO-E укреплять сотрудничество между операторами системы передачи на общеевропейском уровне для повышения безопасности, устойчивости и надежности объединенной энергосистемы", – говорится в пресс-релизе.

Сотрудничество "Укрэнерго" и ENTSO-E началось с 2017 года. Украинский оператор в апреле 2022-го стал ее членом-наблюдателем.

В ноябре ENTSO-E объявила об успешном завершении синхронизации с Украиной после выполнения "Укрэнерго" ключевых технических требований, необходимых для обеспечения постоянного соединения энергосистем континентальной Европы и Украины.

Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E насчитывает 39 операторов, которые отвечают за безопасную и скоординированную работу европейской электроэнергетической системы, крупнейшей объединенной электрической сети в мире.

Читайте также: Залог несокрушимости: что дал Украине год членства в "энергетическом Евросоюзе".