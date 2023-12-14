У Німеччині заявили, що запобігли теракту ХАМАС

Правоохоронні органи Німеччини заявили, що запобігли нападу палестинської терористичної організації ХАМАС у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Четверо чоловіків, які, як стверджується, належать до ХАМАС, нібито планували напад на єврейські установи в Німеччині.

Вони були заарештовані опівдні, а розслідуванням займається Федеральна прокуратура.

Повідомляють, що вони збиралися забрати зброю з підземного складу, щоб доставити її в Берлін. Однак, як стверджується, конкретного плану нападу не було.

Якщо підозра підтвердиться, це буде перша спроба теракту ХАМАС у Німеччині.

За інформацією SWR і ARD-Hauptstadtstudio, три з чотирьох арештів відбулися в Берліні, в тому числі силами GSG9 Федеральної поліції. Наразі у столиці проводяться обшуки у п'яти квартирах і ресторані.

У Нідерландах за дорученням генерального прокурора також заарештовано чоловіка. Він має бути переданий до Німеччини.

Всі четверо чоловіків будуть доставлені до Карлсруе і постануть перед слідчим суддею федерального суду, який вирішить, чи проводити досудове ув'язнення.

Варто зазначити, що три людини були заарештовані в Данії і одна в Нідерландах за підозрою в підготовці терористичної атаки.

Раніше Нідерландське контртерористичне управління підвищило рівень загрози в країні до другого найвищого рівня, заявивши про "значну" ймовірність теракту.