У Німеччині заявили, що запобігли теракту ХАМАС
Правоохоронні органи Німеччини заявили, що запобігли нападу палестинської терористичної організації ХАМАС у країні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Четверо чоловіків, які, як стверджується, належать до ХАМАС, нібито планували напад на єврейські установи в Німеччині.
Вони були заарештовані опівдні, а розслідуванням займається Федеральна прокуратура.
Повідомляють, що вони збиралися забрати зброю з підземного складу, щоб доставити її в Берлін. Однак, як стверджується, конкретного плану нападу не було.
Якщо підозра підтвердиться, це буде перша спроба теракту ХАМАС у Німеччині.
За інформацією SWR і ARD-Hauptstadtstudio, три з чотирьох арештів відбулися в Берліні, в тому числі силами GSG9 Федеральної поліції. Наразі у столиці проводяться обшуки у п'яти квартирах і ресторані.
У Нідерландах за дорученням генерального прокурора також заарештовано чоловіка. Він має бути переданий до Німеччини.
Всі четверо чоловіків будуть доставлені до Карлсруе і постануть перед слідчим суддею федерального суду, який вирішить, чи проводити досудове ув'язнення.
Варто зазначити, що три людини були заарештовані в Данії і одна в Нідерландах за підозрою в підготовці терористичної атаки.
Раніше Нідерландське контртерористичне управління підвищило рівень загрози в країні до другого найвищого рівня, заявивши про "значну" ймовірність теракту.