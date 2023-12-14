У Данії та Нідерландах чотирьох осіб заарештували за підозрою у терористичній змові

Три людини були заарештовані в Данії і одна в Нідерландах за підозрою в підготовці терористичної атаки.

Про це повідомила данська поліція в четвер, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Наразі не повідомляється, якими були мотиви підозрюваних і чи пов'язані вони з ісламістськими бойовиками або ультраправими угрупованнями. Данська служба безпеки і розвідки PET заявила в серпні, що загроза для Данії посилилася після того, як влітку антиісламські активісти пошкодили кілька примірників Корану.

"Розслідування показало, що мережа людей готувала терористичний акт", – сказав Флеммінг Дрейер, головний суперінтендант PET, на пресбрифінгу в Копенгагені.

"Арешти і рейди, які ми проводимо сьогодні, ґрунтуються на інтенсивному розслідуванні, яке PET проводив у тісній співпраці з нашими партнерами за кордоном", – сказав він.

За його словами, поліцейські рейди тривають по всій країні і були проведені на ранній стадії розслідування.

За словами Драєра, мережа мала зв'язки з організованою злочинністю як у Данії, так і за кордоном, в тому числі з бандою під назвою Loyal To Familia, або LTF, але відмовився уточнити можливі мотиви.

"Це надзвичайно серйозно, – заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен перед самітом ЄС у Брюсселі.

"Вже кілька років ми бачимо, що в Данії живуть люди, які не бажають нам добра. Які виступають проти нашої свободи і проти данського суспільства ", – сказала Фредеріксен.

Раніше Нідерландське контртерористичне управління підвищило рівень загрози в країні до другого найвищого рівня, заявивши про "значну" ймовірність теракту.

Перед цим єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.