В Германии заявили, что предотвратили теракт ХАМАС

Правоохранительные органы Германии заявили, что предотвратили нападение палестинской террористической организации ХАМАС в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Четверо мужчин, которые, как утверждается, принадлежат к ХАМАС, якобы планировали нападение на еврейские учреждения в Германии.

Они были арестованы в полдень, а расследованием занимается Федеральная прокуратура.

Сообщается, что они собирались забрать оружие с подземного склада, чтобы доставить его в Берлин. Однако, как утверждается, конкретного плана нападения не было.

Если подозрение подтвердится, это будет первая попытка теракта ХАМАС в Германии.

По информации SWR и ARD-Hauptstadtstudio, три из четырех арестов произошли в Берлине, в том числе силами GSG9 Федеральной полиции. В настоящее время в столице проводятся обыски в пяти квартирах и ресторане.

В Нидерландах по поручению генерального прокурора также арестован мужчина. Он должен быть передан в Германию.

Все четверо мужчин будут доставлены в Карлсруэ и предстанут перед следственным судьей федерального суда, который решит, проводить ли досудебное заключение.

Стоит отметить, что три человека были арестованы в Дании и один в Нидерландах по подозрению в подготовке террористической атаки.

Ранее Нидерландское контртеррористическое управление повысило уровень угрозы в стране до второго наивысшего уровня, заявив о "значительной" вероятности теракта.