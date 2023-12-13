Нідерланди підвищили рівень терористичної загрози

Нідерландське контртерористичне управління підвищило рівень загрози в країні до другого найвищого рівня, заявивши про "значну" ймовірність теракту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Причиною підвищення рівня загрози відомство називає нещодавні теракти в сусідніх європейських країнах та арешти підозрюваних у тероризмі в Нідерландах і сусідніх країнах.

У заяві управління також йдеться, що "загроза з боку правого екстремізму та антиінституційного екстремізму залишається незмінною".

Відомство заявило, що хоча підвищена оцінка загрози не передбачає конкретних дій щодо посилення безпеки, вона дає можливість партнерам з безпеки, таким як поліція, муніципалітети і міністерства, вжити заходів для боротьби із загрозою.

Нідерланди вперше з 2019 року підвищило рівень терористичної загрози в країні до другого найвищого рівня.

Раніше єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Нагадаємо, у центрі Парижа 2 грудня відбувся напад на туристів біля Ейфелевої вежі, внаслідок чого загинула одна особа, ще двоє були поранені.

Французька поліція, що розслідує смертельний напад, вивчає психічне здоров'я нападника, який виявився радикальним ісламістом.