На яку перемогу можуть сподіватися прозахідні сили Сербії

17 грудня у Сербії пройдуть позачергові парламентські вибори.

Крім того, у місті Белград та ще 64 містах та громадах відбудуться вибори місцевих депутатів.

Партія влади може втратити столицю, що може стати величезною проблемою для президента Александара Вучича. Настільки великою, що сербська влада вже пішла на "підвищення ставок", заявивши про викриття плану "західних спецслужб" посіяти хаос у країні перед виборами.

Докладніше – у статті кандидата історичних наук, тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника Битва за Белград: що можуть змінити дострокові вибори у Сербії.

Причин проведення дострокових виборів чимало, але згадаємо головні.

Причина перша – протести, які тривають вже вісім місяців. Вучич почув настрої суспільства та ухвалив єдине правильне рішення – провести дострокові вибори.

Причина друга – падіння рейтингів владної Сербської прогресивної партії (СПП), яку він донедавна очолював, а також динамічне зростання популярності руху "Сербія проти насильства".

Причина третя – погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії.

Причина четверта – вибори створять умови для подальшого уникнення імплементації раніше досягнутих домовленостей у контексті врегулювання відносин із Косовом, на чому наполягає Захід.

До речі, ці вибори стануть першими, де ключовою темою стане не вступ країни до ЄС, а майбутнє Косова. І це не дивно, адже підтримка ідеї членства в ЄС поступово падає – прихильники членства тепер у меншості.

Соціологи дають блоку Вучича 39,8%. Це однозначне перше місце, проте цього недостатньо для створення монобільшості.

Партнером керівної партії може стати блок "Івіца Дачич – прем’єр Сербії", на чолі з лідером Соціалістичної партії Сербії (СПС) Дачичем.

Дачич та його партія – давні союзники Вучича, тож вони є кандидатами номер один на входження у нову коаліцію.

А якщо голосів соціалістів буде недостатньо для здобуття більшості, у пригоді може стати Сербська народна партія Ненада Поповича.

Також підтримку Вучичу може надати "Радикальна партія Сербії" на чолі з воєнним злочинцем Воїславом Шешелем, відверто проросійським та великосербським політиком.

А ще у виборах до Скупщини беруть участь сім партій національних меншин, які гарантовано отримають декілька мандатів та у більшості підтримують чинну владу.

Тим часом, сербську владу критикують і проросійські, й прозахідні опозиційні сили.

Головний герой нинішньої політичної сцени Сербії – проєвропейський рух "За Сербію без насильства".

Популярність цьому руху дали протестні акції, що тривають вже вісім місяців. Тож рух став парасольковим брендом для низки партій, що виступають за євроінтеграцію та повернення Сербії до демократичного розвитку.

Соціологи віддають їм друге місце з результатом під 26%.

Місцеві політологи пишуть, що у блоці більше відмінностей, ніж того, що об’єднує його учасників, зокрема й з косовського питання.

Тому перед учасниками блоку стоїть не тільки завдання перемогти на виборах, а й подолати внутрішні суперечності та зберегти його єдність вже після виборів для формування нової влади нових облич.

Боротьба за Белград – напевно, головна інтрига цих виборів.

Вучич від самого початку виборчої кампанії не виключав ймовірності перемоги проєвропейської опозиції в столиці та відразу почав діяти. Тому й укладав союзи з усіма, хто допоможе.

Опитування у вересні-жовтні засвідчили втрачання провладними партіями підтримки в місті на тлі зростання популярності опозиції, зокрема руху "Сербія проти насильства".

Хоча загальна перемога Вучичу майже гарантована, поразка влади у столиці може відкрити для опозиції друге дихання, ставши дуже великою проблемою для Вучича.

Докладніше – у матеріалі Володимира Цибульника Битва за Белград: що можуть змінити дострокові вибори у Сербії.