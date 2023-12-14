17 декабря в Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы.

Кроме того, в городе Белград и еще 64 городах и общинах состоятся выборы местных депутатов.

Партия власти может потерять столицу, что может стать огромной проблемой для президента Александара Вучича. Настолько большой, что сербские власти уже пошли на "повышение ставок", заявив о разоблачении плана "западных спецслужб" посеять хаос в стране перед выборами.

Подробнее – в статье кандидата исторических наук, временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цибульника Битва за Белград: что могут изменить досрочные выборы в Сербии.

Причин проведения досрочных выборов немало, но вспомним главные.

Причина первая – протесты, которые продолжаются уже восемь месяцев. Вучич услышал настроения общества и принял единственно правильное решение – провести досрочные выборы.

Причина вторая – падение рейтингов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), которую он до недавнего времени возглавлял, а также динамичный рост популярности движения "Сербия против насилия".

Причина третья – ухудшение социально-экономической ситуации в Сербии.

Причина четвертая – выборы создадут условия для дальнейшего избежания имплементации ранее достигнутых договоренностей в контексте урегулирования отношений с Косово, на чем настаивает Запад.

Кстати, эти выборы станут первыми, где ключевой темой станет не вступление страны в ЕС, а будущее Косово. И это неудивительно, ведь поддержка идеи членства в ЕС постепенно падает – сторонники членства теперь в меньшинстве.

Социологи дают блоку Вучича 39,8%. Это однозначное первое место, однако этого недостаточно для создания монобольшинства.

Партнером правящей партии может стать блок "Ивица Дачич – премьер Сербии", во главе с лидером Социалистической партии Сербии (СПС) Дачичем.

Дачич и его партия – давние союзники Вучича, поэтому они являются кандидатами номер один на вхождение в новую коалицию.

А если голосов социалистов будет недостаточно для получения большинства, может пригодиться Сербская народная партия Ненада Поповича.

Также поддержку Вучичу может оказать "Радикальная партия Сербии" во главе с военным преступником Воиславом Шешелем, откровенно пророссийским и великосербским политиком.

А еще в выборах в Скупщину участвуют семь партий национальных меньшинств, которые гарантированно получат несколько мандатов и в большинстве поддерживают действующую власть.

Между тем, сербскую власть критикуют и пророссийские, и прозападные оппозиционные силы.

Главный герой нынешней политической сцены Сербии – проевропейское движение "За Сербию без насилия".

Популярность этому движению дали протестные акции, которые продолжаются уже восемь месяцев. Поэтому движение стало зонтичным брендом для ряда партий, выступающих за евроинтеграцию и возвращение Сербии к демократическому развитию.

Социологи отдают им второе место с результатом под 26%.

Местные политологи пишут, что в блоке больше различий, чем того, что объединяет его участников, в том числе и по косовскому вопросу.

Поэтому перед участниками блока стоит не только задача победить на выборах, но и преодолеть внутренние противоречия и сохранить его единство уже после выборов для формирования новой власти новых лиц.

Борьба за Белград – наверное, главная интрига этих выборов.

Вучич с самого начала избирательной кампании не исключал вероятности победы проевропейской оппозиции в столице и сразу начал действовать. Поэтому и заключал союзы со всеми, кто поможет.

Опросы в сентябре-октябре показали потерю провластными партиями поддержки в городе на фоне роста популярности оппозиции, в частности движения "Сербия против насилия".

Хотя общая победа Вучичу почти гарантирована, поражение власти в столице может открыть для оппозиции второе дыхание, став очень большой проблемой для Вучича.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Битва за Белград: что могут изменить досрочные выборы в Сербии.