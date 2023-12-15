На розблокованому КПП "Ягодин" рух вантажів повернувся до "доблокадних" показників
На розблокованому КПП "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею кількість автомобілів, що перетинають кордон, повернулася до показників, які були до початку блокади.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Він зазначив, що потік вантажів з кожним днем зростає і за 14 грудня в обидва боки проїхало понад 1,2 тисячі вантажівок, з яких більша частка – з Польщі в Україну.
"Це майже ті ж показники, які були до блокади, що почалася 6 листопада", – зазначив Демченко.
Як відомо, з 6 листопада група польських перевізників блокує рух вантажів на кордоні з Україною, у тому числі блокували КПП "Ягодин – Дорогуськ".
11 грудня очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників і рух через цей КПП відновився.
Після того перевізники подали заявку на новий протест на під'їзній дорозі до КПП "Дорогуськ – Ягодин", але місцева влада відмовила їм.