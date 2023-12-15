Конгресс обязал США покупать отечественное ядерное топливо для отказа от российского

США будут обязаны покупать отечественное топливо для ядерных реакторов согласно положению законопроекта, принятого Конгрессом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Законопроект, одобренный ранее на этой неделе Сенатом, прошел голосование в Палате представителей в четверг. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Положение о ядерном топливе является частью более широкого плана по восстановлению внутренней цепи поставок урана в США и поэтапного уменьшения зависимости от РФ – крупнейшего иностранного поставщика урана в Америку.

Одобренные планы будут требовать от Министерства энергетики покупать не менее 20 тонн в год реакторного топлива, известного как HALEU, у американских компаний до конца 2027 года.

Впрочем, финансирование этих усилий на миллиарды долларов застряло в Сенате после того, как республиканцы заблокировали законопроект о помощи Украине, который предусматривал выделение этих денег.

В то же время принятый Палатой представителей законопроект, который запрещает весь импорт российского урана после 2028 года, находится на рассмотрении в Сенате.

Ранее сообщалось, что Евросоюз снова увеличил импорт российского ядерного топлива и услуг для российских реакторов в 2023 году по сравнению с 2021 годом, то есть с периодом до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Перед этим стало известно, что Словакия планирует перейти с российского ядерного топлива на американское и французское, несмотря на предварительную критику со стороны пророссийских националистов из правящей Словацкой национальной партии.

Ранее в США заявили, что зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям.

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