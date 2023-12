Росія на початку року втратить членство у Дунайській комісії

Росія щонайпізніше з березня 2024 року втратить членство у Дунайській комісії внаслідок систематичних обстрілів українських портів на Дунаї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дунайська комісія вирішила вчора, на своєму 100-му ювілейному засіданні під українським головуванням, що членство Росії несумісне через її удари ракетами та безпілотниками по Нижньому Дунаю.

Russia's international isolation continues to grow.



After failing to be elected to the International Court of Justice, the IMO, UNESCO, and the OPCW executive boards in November, Russia suffered another diplomatic defeat at the Danube Commission, one of the world's oldest…