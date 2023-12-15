Росія на початку року втратить членство у Дунайській комісії

Росія щонайпізніше з березня 2024 року втратить членство у Дунайській комісії внаслідок систематичних обстрілів українських портів на Дунаї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дунайська комісія вирішила вчора, на своєму 100-му ювілейному засіданні під українським головуванням, що членство Росії несумісне через її удари ракетами та безпілотниками по Нижньому Дунаю.

Russia's international isolation continues to grow.



After failing to be elected to the International Court of Justice, the IMO, UNESCO, and the OPCW executive boards in November, Russia suffered another diplomatic defeat at the Danube Commission, one of the world's oldest… December 15, 2023

Росія повинна покинути комісію до 29 лютого 2024 року, інакше члени комісії більше не визнаватимуть свої зобов'язання перед Росією за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї", – повідомив він.

Кулеба додав, що цей крок ґрунтується також на рішенні комісії, прийнятому 17 березня 2022 року, відхилити російські повноваження, заборонити представникам РФ участь у всіх зустрічах та виключити їх із складу секретаріату.

Кулеба назвав це черговою дипломатичною поразкою Росії, яка за останній час не переобралася до виконавчих рад Міжнародної морської організації, ЮНЕСКО та Організації із заборони хімічної зброї, а перед тим її представника не обрали до Міжнародного суду ООН.

"Вдячний членам Дунайської комісії за цей сміливий та принциповий крок", – додав він.

Нагадаємо, 14 грудня Румунія викликала посла Росії після падіння на прикордонній території ударного дрона "Шахед" під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї.

Дунайська комісія – міжнародна міжурядова організація, основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден під прапорами усіх держав відповідно до інтересів і суверенних прав держав-учасниць Белградської конвенції.