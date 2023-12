Россия в начале года потеряет членство в Дунайской комиссии

Россия не позднее марта 2024 года потеряет членство в Дунайской комиссии в результате систематических обстрелов украинских портов на Дунае.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дунайская комиссия решила вчера, на своем 100-м юбилейном заседании под украинским председательством, что членство России несовместимо из-за ее ударов ракетами и беспилотниками по Нижнему Дунаю.

Russia's international isolation continues to grow.



After failing to be elected to the International Court of Justice, the IMO, UNESCO, and the OPCW executive boards in November, Russia suffered another diplomatic defeat at the Danube Commission, one of the world's oldest…