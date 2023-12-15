Россия в начале года потеряет членство в Дунайской комиссии

Россия не позднее марта 2024 года потеряет членство в Дунайской комиссии в результате систематических обстрелов украинских портов на Дунае.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дунайская комиссия решила вчера, на своем 100-м юбилейном заседании под украинским председательством, что членство России несовместимо из-за ее ударов ракетами и беспилотниками по Нижнему Дунаю.

Russia's international isolation continues to grow.



After failing to be elected to the International Court of Justice, the IMO, UNESCO, and the OPCW executive boards in November, Russia suffered another diplomatic defeat at the Danube Commission, one of the world's oldest… December 15, 2023

Россия должна покинуть комиссию до 29 февраля 2024 года, иначе члены комиссии больше не будут признавать свои обязательства перед Россией по Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае", – сообщил он.

Кулеба добавил, что решение основывается также на решении комиссии, принятом 17 марта 2022 года, отклонить российские полномочия, запретить представителям РФ участие во всех встречах и исключить их из состава секретариата.

Дмитрий Кулеба назвал это очередным дипломатическим поражением России, которую за последнее время не переизбрали в исполнительные советы Международной морской организации, ЮНЕСКО и Организации по запрещению химического оружия, а перед тем ее представителя не избрали в Международный суд ООН.

"Благодарен членам Дунайской комиссии за этот смелый и принципиальный шаг", – добавил он.

Напомним, 14 декабря Румыния вызвала посла России после падения на приграничной территории страны ударного дрона "Шахед" во время очередной российской атаки на украинские порты на Дунае.

Дунайская комиссия – международная межправительственная организация, основными целями деятельности которой являются обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех государств в соответствии с интересами и суверенными правами государств-участников Белградской конвенции