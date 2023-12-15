Санду запросила громадян на святкову акцію з нагоди рішення ЄС про переговори

Президентка Молдови Мая Санду закликала громадян країни прийти на святкову акцію з нагоди історичного рішення лідерів Євросоюзу відкрити з Молдовою переговори про вступ.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Санду запропонувала громадянам разом відсвяткувати знакову подію та запросила усіх охочих на акцію у неділю, 17 грудня, о 14:00 біля адміністрації президента.

"Ми змогли завоювати довіру ЄС, зберегли єдність і разом багато працювали над тим, щоб у Молдови з’явився шанс на краще майбутнє для наших громадян. Закликаю усі державні інституції, усіх наших партнерів та підприємців сприяти руху на нашому європейському шляху і перетворити Молдову на європейську державу", – додала Санду.

Рішення саміту щодо Молдови також до останнього було під питанням: Україну та Молдову розглядають у парі у процесах розширення ЄС, тож негативне рішення щодо України через вето Угорщини означало би відтермінування відкриття переговорів і для Молдови.

Після оголошення, що лідери ЄС все ж уникли вето Орбана і ухвалили рішення, Санду відреагувала на нього словами про нову сторінку і "теплі обійми Європи".

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