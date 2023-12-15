Санду пригласила граждан на праздничную акцию по случаю решения ЕС о переговорах

Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан страны прийти на праздничную акцию по случаю исторического решения лидеров Евросоюза открыть с Молдовой переговоры о вступлении.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Санду предложила гражданам вместе отпраздновать знаковое событие и пригласила всех желающих на акцию в воскресенье, 17 декабря, в 14:00 возле администрации президента.

"Мы смогли завоевать доверие ЕС, сохранили единство и вместе много работали над тем, чтобы у Молдовы появился шанс на лучшее будущее для наших граждан. Призываю все государственные институты, всех наших партнеров и предпринимателей способствовать движению на нашем европейском пути и превратить Молдову в европейское государство", – добавила Санду.

Решение саммита по Молдове также до последнего было под вопросом: Украину и Молдову рассматривают в паре в процессах расширения ЕС, поэтому отрицательное решение по Украине из-за вето Венгрии означало бы отсрочку открытия переговоров и для Молдовы.

После объявления, что лидеры ЕС все же избежали вето Орбана и приняли решение, Санду отреагировала на него словами о новой странице и "теплых объятиях Европы".

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