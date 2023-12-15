У Нідерландах суд відхилив вимоги припинити експорт запчастин для F-35 до Ізраїлю

Суд у Нідерландах відхилив вимоги правозахисних груп заблокувати експорт урядом запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю, які, на їхню думку, сприяють воєнним злочинам в секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Судді Окружного суду в Гаазі заявили, що вони повинні залишити уряду великий ступінь свободи, коли йдеться про зважування політичних та стратегічних питань при ухваленні рішень щодо експорту озброєнь.

Водночас судді визнали ймовірним, що винищувачі F-35 сприяли порушенням законів і звичаїв війни, хоча Ізраїль заперечує вчинення воєнних злочинів під час атак на Газу.

"Кожному, хто бачив кадри збройного конфлікту, читав новини про нього і чув коментарі ізраїльських міністрів про реакцію Ізраїлю на терористичні атаки ХАМАС 7 жовтня, здається очевидним, що відбуваються порушення гуманітарного права", – йдеться у вердикті.

Хоча судді назвали цілком ймовірним те, що F-35 сприяли можливим воєнним злочинам, вони також додали, що за умовами дозволу на експорт зброї вони можуть виносити рішення лише щодо того, чи зробив уряд обґрунтовану оцінку, дозволяючи продовження експорту, а також вказали, що судді не мають права втручатися в це питання.

Раніше повідомляли, що правозахисні групи намагаються через суд заблокувати експорт урядом Нідерландів запчастин для винищувача F-35 до Ізраїлю, стверджуючи, що це може зробити Гаагу співучасницею можливих воєнних злочинів.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції против терористичного угруповання ХАМАС.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.