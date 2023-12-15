В Нидерландах суд отклонил требования прекратить экспорт запчастей для F-35 в Израиль

Суд в Нидерландах отклонил требования правозащитных групп заблокировать экспорт правительством запчастей для истребителей F-35 в Израиль, которые, по их мнению, способствуют военным преступлениям в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Судьи Окружного суда в Гааге заявили, что они должны оставить правительству большую степень свободы, когда речь идет о взвешивании политических и стратегических вопросов при принятии решений по экспорту вооружений.

В то же время судьи признали вероятным, что истребители F-35 способствовали вероятным нарушениям законов и обычаев войны, хотя Израиль отрицает совершение военных преступлений во время атак на Газу.

"Каждому, кто видел кадры вооруженного конфликта, читал новости о нем и слышал комментарии израильских министров о реакции Израиля на террористические атаки ХАМАС 7 октября, кажется очевидным, что имеют место нарушения гуманитарного права", – говорится в вердикте.

Хотя судьи назвали вполне вероятным то, что F-35 способствовали военным преступлениям, они также добавили, что по условиям разрешения на экспорт оружия они могут выносить решение только относительно того, сделало ли правительство обоснованную оценку, позволяя продолжение экспорта, а также указали, что судьи не имеют права вмешиваться в этот вопрос.

Ранее сообщалось, что правозащитные группы пытаются через суд заблокировать экспорт правительством Нидерландов запчастей для истребителя F-35 в Израиль, утверждая, что это может сделать Гаагу соучастницей возможных военных преступлений.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен поставил под сомнение усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.