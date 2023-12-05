У Нідерландах суд розглядає позов про припинення експорту запчастин для F-35 до Ізраїлю
Правозахисні групи намагаються через суд заблокувати експорт урядом Нідерландів запчастин для винищувача F-35 до Ізраїлю, стверджуючи, що це може зробити Гаагу співучасницею можливих воєнних злочинів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Правозахисні групи, зокрема філія міжнародної благодійної організації Oxfam Novib, заявили в Гаазькому окружному суді, що Ізраїль використовує ці літаки для атак у секторі Гази, через які начебто гинуть мирні жителі.
На їхню думку, запобігання цьому важливіше, ніж виконання Нідерландами, де є один із декількох європейських складів із запчастинами, своїх комерційних чи політичних зобов'язань перед країнами-союзниками.
Під час скороченого слухання в суді адвокат Лісбет Зегвельд заявила, що Нідерланди повинні негайно припинити постачання запчастин F-35 до Ізраїлю. Очікують, що суд ухвалить рішення за два тижні.
"Це їхнє зобов'язання згідно зі статтею 1 Женевських конвенцій, це їхнє зобов'язання згідно з Договором про запобігання геноциду, і це їхнє зобов'язання згідно з експортним законодавством", – пояснила вона позов.
Ізраїль заперечує вчинення воєнних злочинів у відповідь на напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого було вбито 1200 ізраїльтян і близько 240 осіб взято в заручники.
За словами Зегвельд, відповідь Ізраїлю була непропорційною. Втім, адвокати, які представляють Нідерланди, заявили, що вони розглянули ризики, пов'язані з продовженням експорту, і зважили їх разом з іншими факторами, включаючи право Ізраїлю на самооборону, зокрема в потенційно ширшому конфлікті на Близькому Сході.
Адвокат держави Реймер Вельдхуїс сказав, що нідерландському суду немає сенсу намагатися судити дії ізраїльських військових на відстані й без усіх фактів.
Він стверджує, що в ширших безпекових й політичних інтересах Нідерландів було б також виконати свої зобов'язання та продовжити постачання запчастин до винищувачів.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц захистив право Ізраїлю на ліквідацію палестинського бойового угруповання ХАМАС в Газі на тлі посилення та розширення бойових дій в секторі.
Перед цим міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.
Також ЗМІ повідомляли, що США закликали Ізраїль уникати значного переміщення цивільного населення під час будь-якого наземного наступу на півдні Гази.