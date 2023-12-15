Рейтинг прем’єрки Данії опустився до рекордно низького рівня

Все більше громадян Данії негативно оцінюють роботу прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.

Про це свідчать результати опитування Epinion для DR і Altinget, повідомляє "Європейська правда".

У новому опитуванні 46% вважають, що Метте Фредеріксен погано справляється з обов'язками прем'єр-міністра. 26% вважають, що вона справляється добре.

Це найгірший результат для Метте Фредеріксен за весь час її перебування на посаді прем'єр-міністра.

Популярність Метте Фредеріксен була на піку навесні 2020 року під час коронавірусної кризи. Тоді 79% опитаних вважали, що вона загалом добре впоралася зі своїми обов'язками прем'єр-міністра.

Не надто добре ідуть справи і в партій урядової коаліції.

Опитування показує сукупну підтримку трьох урядових партій на рівні 33,8%. На виборах 1 листопада минулого року вони отримали разом 50,1% голосів.

Водночас більше половини виборців відповіли, що в цілому вважають, що уряд погано впорався зі своїми обов'язками за перший рік роботи. 54% респондентів відповіли, що в цілому оцінюють роботу уряду негативно, тоді як 31% – в цілому позитивно.

Навіть серед власних виборців трьох партій приблизно кожен четвертий (24%) вважає, що уряд спрацював погано.

Однак ні соціал-демократи, ні "Помірковані", ні ліберали не відчувають глибокого занепокоєння через низькі результати опитувань.

Політичний речник соціал-демократів Крістіан Раб'єрг Мадсен має пояснення падінню популярності уряду.

"Ми виконали те, що планували. Цифра, ймовірно, відображає те, що деякі з прийнятих нами рішень викликають певні дебати в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі вони дають нам сильнішу Данію", – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак є найбільш непопулярним з моменту вступу на посаду. Його чистий рейтинг прихильності знизився на 10 відсоткових пунктів з кінця листопада.

Крім того, рекордна кількість німців незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца, це найгірша оцінка канцлера за час існування опитування з 1997 року.