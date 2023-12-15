Рейтинг премьера Дании опустился до рекордно низкого уровня

Все больше граждан Дании негативно оценивают работу премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Epinion для DR и Altinget, сообщает "Европейская правда".

В новом опросе 46% считают, что Метте Фредериксен плохо справляется с обязанностями премьер-министра. 26% считают, что она справляется хорошо.

Это худший результат для Метте Фредериксен за все время ее пребывания на посту премьер-министра.

Популярность Метте Фредериксен была на пике весной 2020 года во время коронавирусного кризиса. Тогда 79% опрошенных считали, что она в целом хорошо справилась со своими обязанностями премьер-министра.

Не слишком хорошо идут дела и у партий правительственной коалиции.

Опрос показывает совокупную поддержку трех правительственных партий на уровне 33,8%. На выборах 1 ноября прошлого года они получили вместе 50,1% голосов.

В то же время более половины избирателей ответили, что в целом считают, что правительство плохо справилось со своими обязанностями за первый год работы. 54% респондентов ответили, что в целом оценивают работу правительства негативно, тогда как 31% – в целом положительно.

Даже среди собственных избирателей трех партий примерно каждый четвертый (24%) считает, что правительство сработало плохо.

Однако ни социал-демократы, ни "Умеренные", ни либералы не испытывают глубокого беспокойства из-за низких результатов опросов.

Политический представитель социал-демократов Кристиан Рабьерг Мадсен имеет объяснение падению популярности правительства.

"Мы выполнили то, что планировали. Цифра, вероятно, отражает то, что некоторые из принятых нами решений вызывают определенные дебаты в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе они дают нам более сильную Данию", – сказал он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак является самым непопулярным с момента вступления в должность его чистый рейтинг приверженности снизился на 10 процентных пунктов с конца ноября.

Кроме того, рекордное количество немцев недовольны работой канцлера Олафа Шольца, это худшая оценка канцлера за время существования опроса с 1997 года.