Рейтинг довіри до прем'єра Британії сягнув історичного мінімуму

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак є найбільш непопулярним з моменту вступу на посаду його чистий рейтинг прихильності знизився на 10 відсоткових пунктів з кінця листопада.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування, проведене з вечора понеділка до ранку вівторка цього тижня, показало, що 70% респондентів заявили, що мають негативну думку про Сунака, порівняно з 21%, які мають позитивну думку.

За даними YouGov, це дало Сунаку найнижчий в історії чистий рейтинг прихильності -49, що можна порівняти з показниками колишнього лідера Бориса Джонсона в останні місяці його перебування на посаді прем'єр-міністра.

На початку грудня повідомлялося, що рейтинг схвалення Ріші Сунака серед активістів його Консервативної партії сягнув мінус 25 відсоткових пунктів, що є найнижчим показником з початку його терміну восени 2022 року.

У липні рейтинг підтримки чинного прем'єра серед усіх британців також упав до найнижчого рівня з моменту його призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Низьку підтримку серед виборів має і Консервативна партія на тлі підготовки до наступних загальних виборів, які мають відбутись до січня 2025 року.