Швейцарія передала Україні три аналізатори ДНК для ідентифікації зниклих безвісти

Швейцарія передала три аналізатори ДНК повного циклу для допомоги Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України в роботі з ідентифікації осіб, які вважаються зниклими безвісти з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства Швейцарії в Україні.

Передане обладнання вартістю близько 450 000 доларів США дозволить криміналістичним групам створювати ДНК-профіль родичів зниклих безвісти осіб протягом 90 хвилин в один етап, у порівнянні з більш тривалою процедурою, яка виконується традиційними ДНК-лабораторіями. Ці дані будуть автоматично співставлятися зі зразками ДНК останків бійців та цивільних осіб.

"Швейцарія прагне підтримувати українську владу у пошуку та ідентифікації зниклих безвісти як внесок у відновлення України. Аналіз ДНК є ключовим у цьому процесі, а також сприяє просуванню зусиль з притягнення до відповідальності за ймовірні воєнні злочини.

Що швидше ДНК-профілі людей, які шукають своїх родичів, будуть зібрані та збережені в базі даних, то вищі шанси на збіг і, відповідно, ідентифікацію при обробці ДНК останків загиблих", – йдеться у повідомленні посольства.

Прилади будуть передані обласним науково-дослідним експертно-криміналістичним центрам у Рівному, Хмельницькому та Черкасах.

У лютому 2023 року Швейцарія вже передала два ДНК-пристрої криміналістичним командам у Запоріжжі та Миколаєві.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, станом на жовтень 2023 року в Україні понад 26 000 людей вважаються зниклими безвісти. Однак реальна кількість зниклих безвісти вважається вищою, оскільки багато територій залишаються недоступними для належного розслідування.

Пошук та ідентифікація осіб, зниклих безвісти, є одним із пріоритетів швейцарської програми миру та прав людини в Україні. Швейцарія розпочала свої зусилля з підтримки пошуку зниклих безвісти в Україні у 2016 році та посилила свої зобов'язання у зв'язку з різким збільшенням кількості зниклих безвісти з лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні набори для тестування ДНК, щоб допомогти ідентифікувати дітей, викрадених Росією.

Навесні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, організаторки масових депортацій.