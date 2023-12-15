Швейцария передала Украине три анализатора ДНК для идентификации пропавших без вести

Швейцария передала три анализатора ДНК полного цикла для помощи Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД Украины в работе по идентификации лиц, которые считаются пропавшими без вести с начала полномасштабного вторжения России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине.

Переданное оборудование стоимостью около 450 000 долларов США позволит криминалистическим группам создавать ДНК-профиль родственников пропавших без вести лиц в течение 90 минут в один этап, по сравнению с более длительной процедурой, которая выполняется традиционными ДНК-лабораториями. Эти данные будут автоматически сопоставляться с образцами ДНК останков бойцов и гражданских лиц.

"Швейцария стремится поддерживать украинские власти в поиске и идентификации пропавших без вести как вклад в восстановление Украины. Анализ ДНК является ключевым в этом процессе, а также способствует продвижению усилий по привлечению к ответственности за вероятные военные преступления.

Чем быстрее ДНК-профили людей, которые ищут своих родственников, будут собраны и сохранены в базе данных, тем выше шансы на совпадение и, соответственно, идентификацию при обработке ДНК останков погибших", – говорится в сообщении посольства.

Приборы будут переданы областным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центрам в Ровно, Хмельницком и Черкассах.

В феврале 2023 года Швейцария уже передала два ДНК-устройства криминалистическим командам в Запорожье и Николаеве.

По данным Министерства внутренних дел Украины, по состоянию на октябрь 2023 года в Украине более 26 000 человек считаются пропавшими без вести. Однако реальное количество пропавших без вести считается выше, поскольку многие территории остаются недоступными для надлежащего расследования.

Поиск и идентификация лиц, пропавших без вести, является одним из приоритетов швейцарской программы мира и прав человека в Украине. Швейцария начала свои усилия по поддержке поиска пропавших без вести в Украине в 2016 году и усилила свои обязательства в связи с резким увеличением количества пропавших без вести с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине наборы для тестирования ДНК, чтобы помочь идентифицировать детей, похищенных Россией.

Весной Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, организатора массовых депортаций.