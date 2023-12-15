В Іспанії викрили працівників одного з найбільших аеропортів на крадіжці багажу

Цивільна гвардія Іспанії викрила злочинне угруповання в одному з аеропортів на острові Тенерифе – Тенерифе-Південний, яке викрало особистих речей авіапасажирів на майже два мільйони євро.

Про це йдеться в повідомленні іспанських правоохоронців, яке цитує "Європейська правда".

Розслідування стосовно аеропорту Тенерифе-Південний почалось після збільшення кількості скарг через крадіжки їхнього зареєстрованого багажу.

Поліція Іспанії встановила, що до крадіжок причетні працівники самого аеропорту, які під час перенесення багажу до вантажних відсіків брали звідти цінні речі – зокрема ювелірні вироби, годинники й електронну техніку.

Фото: Цивільна гвардія Іспанії

Фігуранти діяли в межах "чітко структурованого" злочинного угруповання, пише Цивільна гвардія Іспанії. Вони розподіляли між собою функції – від пошуку цінних речей у багажі пасажирів до переховування викраденого, вивезення його з-за меж аеропорту та, зрештою, продаж.

"Для приховування викрадених з аеропорту речей вони (зловмисники. – Ред.) використовували одяг з прошитими вручну швами зсередини або свої особисті шафки", – йдеться в повідомленні.

Фото: Цивільна гвардія Іспанії

Усього у межах розслідування правоохоронці арештували 14 працівників аеропорту Тенерифе-Південний, ще 20 перебувають під слідством. У фігурантів вилучили 29 люксових годинників, 120 ювелірних виробів, 22 мобільні телефони, 13 тисяч євро готівкою та автомобіль загальною вартістю майже 2 мільйони євро.

Аеропорт Тенерифе-Південний обслуговує близько 11 мільйонів пасажирів на рік, більшість із них – європейці.

Як повідомлялось, депутат норвезького парламенту Бйорнар Мокснес, який пішов у відставку з посади очільника лівої партії Rødt після того, як вкрав окуляри, зізнався у нових крадіжках і заявив про проблеми із психікою.