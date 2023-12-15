В Испании разоблачили работников одного из крупнейших аэропортов на краже багажа

Гражданская гвардия Испании разоблачила преступную группировку в одном из аэропортов на острове Тенерифе – Тенерифе-Южный, которая похитила личных вещей авиапассажиров на почти два миллиона евро.

Об этом говорится в сообщении испанских правоохранителей, которое цитирует "Европейская правда".

Расследование в отношении аэропорта Тенерифе-Южный началось после увеличения количества жалоб из-за кражи их зарегистрированного багажа.

Полиция Испании установила, что к кражам причастны работники самого аэропорта, которые во время переноса багажа в грузовые отсеки брали оттуда ценные вещи – в частности ювелирные изделия, часы и электронную технику.

ФОТО: ГРАЖДАНСКАЯ ГВАРДИЯ ИСПАНИИ

Фигуранты действовали в рамках "четко структурированной" преступной группировки, пишет Гражданская гвардия Испании. Они распределяли между собой функции – от поиска ценных вещей в багаже пассажиров до сокрытия похищенного, вывоза его из-за пределов аэропорта и, наконец, продажи.

"Для сокрытия похищенных из аэропорта вещей они (злоумышленники. – Ред.) использовали одежду с прошитыми вручную швами изнутри или свои личные шкафчики", – говорится в сообщении.

ФОТО: ГРАЖДАНСКАЯ ГВАРДИЯ ИСПАНИИ

Всего в рамках расследования правоохранители арестовали 14 работников аэропорта Тенерифе-Южный, еще 20 находятся под следствием. У фигурантов изъяли 29 люксовых часов, 120 ювелирных изделий, 22 мобильных телефона, 13 тысяч евро наличными и автомобиль общей стоимостью почти 2 миллиона евро.

Аэропорт Тенерифе-Южный обслуживает около 11 миллионов пассажиров в год, большинство из них – европейцы.

Как сообщалось, депутат норвежского парламента Бьорнар Мокснес, который ушел в отставку с должности главы левой партии Rødt после того, как украл очки, признался в новых кражах и заявил о проблемах с психикой.