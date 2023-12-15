Стефанішина: Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів

Український уряд наступного тижня починає консультації з Європейською комісією для підготовки наступних кроків для руху України до ЄС після рішення Європейської ради.

Про це в етері телемарафону у п’ятницю повідомила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".

Стефанішина підтвердила, що Київ "запланував наступні кроки" після схвалення лідерами ЄС початку переговорів про членство.

"І наступного тижня вже почнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування нашої державної системи, її готовності до Європейського Союзу", – сказала вона.

Урядовиця наголосила на тому, що рішення ЄС схвалити початок переговорів із Україною – "насправді історичне не лише для нас, а й для самого Євросоюзу".

"Робота в нас розпланована на найближчі три місяці. Ми будемо готувати переговорні рамки, готуватись до перемовин, формувати переговорні команди. Цей процес вже початий відсьогодні", – розповіла Стефанішина.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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