Стефанишина: Украина со следующей недели начинает работу с ЕС для подготовки переговоров

Украинское правительство на следующей неделе начинает консультации с Европейской комиссией для подготовки следующих шагов для движения Украины в ЕС после решения Европейского совета.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

Стефанишина подтвердила, что Киев "запланировал следующие шаги" после одобрения лидерами ЕС начала переговоров о членстве.

"И на следующей неделе уже начнутся переговоры с Еврокомиссией по сканированию нашей государственной системы, ее готовности к Европейскому Союзу", – сказала она.

Член правительства подчеркнула, что решение ЕС одобрить начало переговоров с Украиной – "на самом деле историческое не только для нас, но и для самого Евросоюза".

"Работа у нас распланирована на ближайшие три месяца. Мы будем готовить переговорные рамки, готовиться к переговорам, формировать переговорные команды. Этот процесс уже начат с сегодняшнего дня", – рассказала Стефанишина.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

Читайте также: Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС.