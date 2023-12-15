Стефанишина: В ЕС были готовы забрать у Венгрии вето, если бы она не уступила по Украине

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что 26 государств-членов ЕС рассматривали возможность лишить Венгрию права вето, если бы она заблокировала решение о начале переговоров с Украиной.

Об этом она сказала в эфире телемарафона в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Стефанишина сказала, что лидеры Евросоюза имели "большое количество опций и вариантов", которые должны были позволить достичь консенсуса по вопросам, которые вынесли на саммит – от финансовых до компромиссов в отношении государств Западных Балкан.

"И мы четко осознавали: если этот компромисс не будет найден, это будет означать, что у премьер-министра Орбана другая мотивация, чем то, что он заявляет публично. Но решение принято", – добавила вице-премьер.

"Я хочу сказать: даже если бы была более критическая ситуация, чем она складывалась вчера, 26 государств-членов ЕС были готовы лишить Венгрию права голосовать. Это официальная процедура, к ней не прибегали ни разу, но она все же есть. Я думаю, что это также стало аргументом", – заявила она.

По мнению Стефанишиной, Орбан после саммита не остался недоволен.

"Премьер-министр достаточно хорошо себя чувствует, потому что своих целей он достиг. Венгрия получила разблокирование 10 миллиардов евро, премьера слушали, вокруг него кружили, с ним встречались", – пояснила она.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

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