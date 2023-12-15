Молдова долучиться до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ

Парламент Молдови у п'ятницю ухвалив у першому читанні законопроєкт про приєднання до розширеної часткової угоди про створення міжнародного Реєстру збитків завданих агресією Російської Федерації проти України, під егідою Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба молдовського парламенту.

За законопроєкт про долучення Молдови до Реєстру збитків агресії РФ проголосували 56 депутатів.

Згідно з інформаційною запискою до законопроєкту, приєднання Молдови до угоди "ще раз підкреслює важливість подальшої підтримки України, а також солідарність, продемонстровану нашою країною в контексті агресії Російської Федерації проти України".

Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії.

Реєстр збитків буде міжурядовою інституцією співробітництва, що діятиме в межах Ради Європи, але зі штаб-квартирою в Гаазі. Реєстр також матиме представництво в Україні для полегшення збору інформації.

У червні виконавчим директором Реєстру збитків було призначено засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

Про те, хто в Україні отримає право на частку російських грошей та як працюватиме новий механізм, читайте у статті Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку.