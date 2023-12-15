Молдова присоединится к международному реестру ущерба, нанесенного агрессией РФ

Парламент Молдовы в пятницу принял в первом чтении законопроект о присоединении к расширенному частичному соглашению о создании международного Реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, под эгидой Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба молдавского парламента.

За законопроект о присоединении Молдовы к Реестру убытков агрессии РФ проголосовали 56 депутатов.

Согласно информационной записке к законопроекту, присоединение Молдовы к соглашению "еще раз подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины, а также солидарность, продемонстрированную нашей страной в контексте агрессии Российской Федерации против Украины".

Напомним, соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае на саммите Совета Европы в Исландии.

Реестр убытков будет межправительственным институтом сотрудничества, который будет действовать в рамках Совета Европы, но со штаб-квартирой в Гааге. Реестр также будет иметь представительство в Украине для облегчения сбора информации.

В июне исполнительным директором Реестра ущерба был назначен основатель и партнер юридической фирмы "Астерс", член совещательного совета Школы права Украинского католического университета Маркиян Ключковский.

О том, кто в Украине получит право на долю российских денег и как будет работать новый механизм, читайте в статье Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике.