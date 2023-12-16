Посол США в Китаї "не відчуває оптимізму" щодо майбутнього двосторонніх відносин

Посол Сполучених Штатів у Китаї Ніколас Бернс похмуро оцінює перспективи американсько-китайських відносин, але сподівається, що вони не призведуть до конфлікту.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, Бернс сказав під час дискусії в Брукінгському інституті.

На думку американського дипломата, не варто очікувати, що відносини Вашингтона з Пекіном найближчим часом покращаться.

"Я не відчуваю оптимізму щодо майбутнього американо-китайських відносин. Я вважаю, що нам потрібно подивитися, як розвиватимуться події", – сказав Бернс.

Він також розкритикував КНР за все частіші переслідування китайською береговою охороною філіппінських суден в районах Південно-Китайського моря, що перебувають у межах територіальних вод Філіппін.

Бернс, однак, підкреслив, що народ Китаю не є ворогом США: "Ми хочемо жити в мирі з Китаєм. Жодна людина при здоровому глузді не повинна хотіти, щоб ці відносини закінчилися конфліктом або війною".

Між США й Китаєм в останні роки виникли непрості відносини через загострення геополітичних суперечностей у Південно-Східній Азії, зокрема питання Тайваню, економічну конкуренцію, а також повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Минулого місяця Байден і Сі зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – це їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.

Президент США розповів, що на переговорах з лідером Китаю обговорювали питання війни Росії проти України та ситуацію у секторі Гази.