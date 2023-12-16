Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів

Новий очільник Союзу оборони Естонії (Кайтселійту) – добровольчих збройних формувань країни – генерал-майор Ільмар Тамм заявив, що вивчатиме й частково перейматиме досвід використання дронів у повномасштабній російсько-українській війні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами голови Кайтселійту, українці створили ефективну багаторівневу систему протиповітряної оборони, здатну успішно збивати російські безпілотники, навіть якщо вони прилітають цілими зграями.

"Оскільки останнім часом ідеться про те, щоб звернутися до досвіду України у відбитті атак із застосуванням дронів, то, на мою думку, для нас наступним етапом може стати створення дещо мобільніших команд", – пояснив Тамм.

На його думку, головним у цьому процесі буде налагодження зв’язку для отримання оперативної інформації про повітряну загроззу.

"Росіяни запускають свої дрони так масово, розраховуючи на те, що якийсь із цієї зграї безпілотників усе ж прорветься", – зазначив естонський генерал-майор.

Серед інших завдань Кайтсейліту під своїм командуванням Тамм згадав захист критично важливих об'єктів і створення контрольно-пропускних пунктів, а також розвиток мереж інформування про підозрілі обставини, що стосуються дій противника.

Як повідомлялось, естонський Союз оборони у межах державної закупівлі почне навчання на операторів дронів, а також відпрацьовуватиме бойові дії в умовах використання безпілотників противником.

В армії Естонії також планують створити підрозділ, що спеціалізуватиметься виключно на використанні дронів-камікадзе, враховуючи досвід війни РФ проти України.