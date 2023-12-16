Добровольцы в армии Эстонии будут изучать опыт Украины в применении дронов

Новый глава Союза обороны Эстонии (Кайтселийта) – добровольческих вооруженных формирований страны – генерал-майор Ильмар Тамм заявил, что будет изучать и частично перенимать опыт использования дронов в полномасштабной российско-украинской войне.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам председателя Кайтселийта, украинцы создали эффективную многоуровневую систему противовоздушной обороны, способную успешно сбивать российские беспилотники, даже если они прилетают целыми стаями.

"Поскольку в последнее время речь идет о том, чтобы обратиться к опыту Украины в отражении атак с применением дронов, то, по моему мнению, для нас следующим этапом может стать создание несколько более мобильных команд", – пояснил Тамм.

По его мнению, главным в этом процессе будет налаживание связи для получения оперативной информации о воздушной угрозе.

"Россияне запускают свои дроны так массово, рассчитывая на то, что какой-то из этой стаи беспилотников все же прорвется", – отметил эстонский генерал-майор.

Среди других задач Кайтсейлита под своим командованием Тамм упомянул защиту критически важных объектов и создание контрольно-пропускных пунктов, а также развитие сетей информирования о подозрительных обстоятельствах, касающихся действий противника.

Как сообщалось, эстонский Союз обороны в рамках государственной закупки начнет обучение на операторов дронов, а также будет отрабатывать боевые действия в условиях использования беспилотников противником.

В армии Эстонии также планируют создать подразделение, которое будет специализироваться исключительно на использовании дронов-камикадзе, учитывая опыт войны РФ против Украины.