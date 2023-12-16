У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм

Прокуратура Варшави в суботу оголосила звинувачення кандидату в депутати польського Сенату від ультраправої "Конфедерації" Яцеку Ч., який підтримав однопартійця Гжегожа Брауна, який загасив вогнегасником хаункальну менору, й заявив про "замінування" парламенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Яцек Ч. нібито опублікував в одній із соціальних мереж пост, в якому вихваляв вчинок Брауна й припускав загрозу вибуху в будівлі Сейму. Напередодні, 15 грудня, його затримала поліція.

За словами прокурора Шимона Банни, політику оголосили два звинувачення: через хтбне повідомлення про замінування будівлі Сейму та публічне вихваляння злочину через публікацію в одній із соціальних мереж.

Йдеться про допис у Twitter (X), де екскандидат від "Конфедерації" написав, що наступного дня "ханукальна менора буде здута з повітря разом із запальничками", а "євреїв і Хануку слід прибрати якнайшвидше".

За найтяжчий з інкримінованих підозрюваному злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років.

"Численні доказові заходи, проведені за трохи більше десятка годин, зокрема експертиза мобільного телефону, вилученого у Яцека Ч., доводять, що саме він був автором цих постів", – вказав прокурор.

Після допиту Яцека Ч. відпустили під особисте зобов’язання. Сам він заявляв, що допис, через який йому оголосили обвинувачення, з’явився через "незаконне вторгнення невідомих осіб у мій профіль після попереднього порушення безпеки".

Нагадаємо, депутат польської українофобської партії "Конфедерація" Гжегож Браун 12 грудня схопив у залі Сейму вогнегасник і загасив ханукальну менору, спричинивши гучний скандал.