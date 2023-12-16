США пригрозили КНДР "концом режима" в случае ядерной атаки

Соединенные Штаты в субботу повторили предостережение Северной Корее относительно применения ядерного оружия против себя, сказав, что оно приведет "к концу режима" Ким Чен Ына.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам второго заседания совместной ядерной консультативной группы США и Южной Кореи, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, во время встречи с коллегами из Сеула Соединенные Штаты "подтвердили свою непоколебимую приверженность предоставлять Республике Корея (РК) расширенное сдерживание, подкрепленное полным спектром американских сил и средств, включая ядерные".

"Любая ядерная атака Северной Кореи против США или их союзников неприемлема и приведет к концу режима Кима, а американская сторона подтвердила, что любая ядерная атака КНДР против РК будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом", – говорится в ней.

Среди других итогов заседания ядерной консультативной группы стало известно о разработке Сеулом и Вашингтоном совместных руководящих принципов ядерной стратегии для сдерживания ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

КНДР неоднократно заявляла, что никогда не откажется от своей ядерной программы, которую считает необходимой для выживания своего режима.

В прошлом месяце Пхеньян успешно вывел на орбиту военный спутник-шпион – предположительно, с помощью России – и хвастается, что получил спутниковые изображения военных объектов США и Южной Кореи.