Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки

Для українських військовослужбовців, які навчаються у Великій Британії в межах операції Interflex, британські інструктори спільно з місцевою українською громадою організували різдвяні вечірки.

Відео поділилось британське Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

"Британські військовослужбовці, задіяні в операції Interflex, об'єднали зусилля з місцевими українськими громадами для проведення різдвяних вечірок для українських новобранців, які проходять підготовку тут, у Великій Британії", – написало відомство.

Там додали українською: " Благословенного Різдва!"

UK service personnel deployed on Operation Interflex have joined forces with local Ukrainian communities to host Christmas parties for Ukrainian recruits training here in the UK.



Благословенного Різдва!



🇺🇦#StandWithUkrainepic.twitter.com/737UCYDC84