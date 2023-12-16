Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Субота, 16 грудня 2023, 20:00
Для українських військовослужбовців, які навчаються у Великій Британії в межах операції Interflex, британські інструктори спільно з місцевою українською громадою організували різдвяні вечірки.
Відео поділилось британське Міноборони, повідомляє "Європейська правда".
"Британські військовослужбовці, задіяні в операції Interflex, об'єднали зусилля з місцевими українськими громадами для проведення різдвяних вечірок для українських новобранців, які проходять підготовку тут, у Великій Британії", – написало відомство.
Там додали українською: " Благословенного Різдва!"
UK service personnel deployed on Operation Interflex have joined forces with local Ukrainian communities to host Christmas parties for Ukrainian recruits training here in the UK.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 16, 2023
Благословенного Різдва!
🇺🇦#StandWithUkrainepic.twitter.com/737UCYDC84
Роликом поділився також Постійний об’єднаний штаб британських Збройних сил, де англійською та українською мовами вказав: "У цей різдвяний час наші думки з вами".
У Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць, до яких має також долучитись Румунія.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс раніше цього року оголосив про наміри підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.
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