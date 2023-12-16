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Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки

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Субота, 16 грудня 2023, 20:00

Для українських військовослужбовців, які навчаються у Великій Британії в межах операції Interflex, британські інструктори спільно з місцевою українською громадою організували різдвяні вечірки.

Відео поділилось британське Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

"Британські військовослужбовці, задіяні в операції Interflex, об'єднали зусилля з місцевими українськими громадами для проведення різдвяних вечірок для українських новобранців, які проходять підготовку тут, у Великій Британії", – написало відомство.

Там додали українською: " Благословенного Різдва!"

Роликом поділився також Постійний об’єднаний штаб британських Збройних сил, де англійською та українською мовами вказав: "У цей різдвяний час наші думки з вами".

У Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць, до яких має також долучитись Румунія.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс раніше цього року оголосив про наміри підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.

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