Украинским военным, которые учатся в Британии, устроили рождественские вечеринки

Для украинских военнослужащих, которые учатся в Великобритании в рамках операции Interflex, британские инструкторы совместно с местной украинской общиной организовали рождественские вечеринки.

Видео поделилось британское Минобороны, сообщает "Европейская правда".

"Британские военнослужащие, задействованные в операции Interflex, объединили усилия с местными украинскими общинами для проведения рождественских вечеринок для украинских новобранцев, которые проходят подготовку здесь, в Великобритании", – написало ведомство.

Там добавили на украинском языке: "Благословенного Рождества!"

UK service personnel deployed on Operation Interflex have joined forces with local Ukrainian communities to host Christmas parties for Ukrainian recruits training here in the UK.



Благословенного Різдва!



🇺🇦#StandWithUkrainepic.twitter.com/737UCYDC84 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 16, 2023

Роликом поделился также Постоянный объединенный штаб британских Вооруженных сил, где на английском и украинском языках указал: "В это рождественское время наши мысли с вами".

В Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц, к которым должна также присоединиться Румыния.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс ранее в этом году объявил о намерениях подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца года.

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