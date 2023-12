Украинским военным, которые учатся в Британии, устроили рождественские вечеринки

Для украинских военнослужащих, которые учатся в Великобритании в рамках операции Interflex, британские инструкторы совместно с местной украинской общиной организовали рождественские вечеринки.

Видео поделилось британское Минобороны, сообщает "Европейская правда".

"Британские военнослужащие, задействованные в операции Interflex, объединили усилия с местными украинскими общинами для проведения рождественских вечеринок для украинских новобранцев, которые проходят подготовку здесь, в Великобритании", – написало ведомство.

Там добавили на украинском языке: "Благословенного Рождества!"

UK service personnel deployed on Operation Interflex have joined forces with local Ukrainian communities to host Christmas parties for Ukrainian recruits training here in the UK.



Благословенного Різдва!



