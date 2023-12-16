Украинским военным, которые учатся в Британии, устроили рождественские вечеринки
Суббота, 16 декабря 2023, 20:00
Для украинских военнослужащих, которые учатся в Великобритании в рамках операции Interflex, британские инструкторы совместно с местной украинской общиной организовали рождественские вечеринки.
Видео поделилось британское Минобороны, сообщает "Европейская правда".
"Британские военнослужащие, задействованные в операции Interflex, объединили усилия с местными украинскими общинами для проведения рождественских вечеринок для украинских новобранцев, которые проходят подготовку здесь, в Великобритании", – написало ведомство.
Там добавили на украинском языке: "Благословенного Рождества!"
UK service personnel deployed on Operation Interflex have joined forces with local Ukrainian communities to host Christmas parties for Ukrainian recruits training here in the UK.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 16, 2023
Благословенного Різдва!
🇺🇦#StandWithUkrainepic.twitter.com/737UCYDC84
Роликом поделился также Постоянный объединенный штаб британских Вооруженных сил, где на английском и украинском языках указал: "В это рождественское время наши мысли с вами".
В Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц, к которым должна также присоединиться Румыния.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс ранее в этом году объявил о намерениях подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца года.
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