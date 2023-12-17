Разведка Британии: РФ будет фальсифицировать "выборы" на оккупированных территориях для победы Путина

Британская разведка рассказала, как Россия собирается проводить "выборы" президента РФ 15-17 марта 2024 года на оккупированных территориях Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре британского оборонного ведомства 17 декабря.

Ведомство констатирует, что, как и в случае с региональными выборами в сентябре 2023 года, голосование на президентских "выборах" в подконтрольных РФ украинских регионах не будет ни свободным, ни честным.

Разведка добавляет, что российская оккупационная власть почти наверняка рассматривает достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку хочет придать ощущение легитимности вторжению РФ.

"Она почти наверняка будет использовать методы, включая существенные фальсификации выборов и запугивание избирателей, чтобы обеспечить победу президента России Владимира Путина со значительным отрывом от конкурентов", – резюмируют в британском Минобороны.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил планы России проводить "выборы" президента РФ 15-17 марта 2024 года в том числе на оккупированных территориях Украины.

"Выборы" президента России состоятся 17 марта – соответствующее постановление принял Совет Федерации 7 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "не сомневается в победе" Путина на "выборах". Он также добавил, что следующий лидер страны-агрессора будет "таким же" как Владимир Путин или "другим, но таким же".