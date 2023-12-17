Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки

Президент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, голосуючи на сербських виборах, проголосував за межами кабінки.

Про це повідомляє Klix.ba, пише "Європейська правда".

Мілорад Додік, який має громадянство БіГ та Сербії, голосував у генконсульстві Сербії в Баня-Луці.

Додік не став заходити у кабінку і поставив відмітку у бюлетені на очах у всіх присутніх – без явних спроб членів комісії попередити чи зупинити його.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, glasao je u Generalnom konzulatu Srbije. Nije ulazio na za to predviđeno glasačko mjesto, već je glasao javno pred novinarima. @DW_Srpski pic.twitter.com/4U3SHVcald — Dragan Maksimović (@knespoljac) December 17, 2023

"Я реалізував право голосу як громадянин Сербії… Я бачу, що тут велика явка, люди зацікавлені у результаті виборів, і це дуже допоможе політичним силам у Сербії, які забезпечують їй стабільність", – прокоментував політик.

Видання пише, що Додік проголосував за партію чинного президента Сербії Александара Вучича.

Нагадаємо, 17 грудня у Сербії проходить голосування на дострокових парламентських виборах, а також місцевих виборах у Белграді та ще 64 містах і громадах. За їхніми підсумками партія президента Александара Вучича може втратити більшість.

Детальніше про те, що визначать вибори у Сербії, читайте у статті "Битва за Белград".